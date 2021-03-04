  • 4 марта 20214.03.2021четверг
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени отметили 16 волонтеров штаба #МыВместе

Общество, 18:27 04 марта 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Волонтеров, которые на протяжении года работали на улучшение качества жизни людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии COVID-19, чествовали в Тюмени 4 марта. Годовщину всероссийской акции взаимопомощи и работы штаба #МыВместе отпраздновали в центре "Дзержинец".

16 наиболее активных волонтеров, среди которых представители учреждений молодежной политики и спорта, организаторы волонтерской деятельности и педагоги, получили признательность от муниципального штаба #МыВместе и памятные подарки.

"Все вместе мы сделали большое и очень важное дело. Добро, которым можно делиться, помогает нам оставаться такими, какие мы есть", – подытожил председатель комитета по молодежной политике городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев.

Тюменский штаб взаимопомощи #МыВместе продолжает работу в виде неформального сообщества, которое объединяет неравнодушных жителей города. Присоединиться к добровольческой деятельности могут все желающие.

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , штаб Мы вместе

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 04.03.2021Тюменцы подготовятся к Тотальному диктанту в онлайн-школе
19:05 04.03.2021Тюменцев приглашают на праздник весны
18:51 04.03.2021Тюменцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают на молодежные форумы
18:36 04.03.2021Валерии за рулем в 2020 году чаще других попадали в аварии