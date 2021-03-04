В Тюмени отметили 16 волонтеров штаба #МыВместе

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Волонтеров, которые на протяжении года работали на улучшение качества жизни людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии COVID-19, чествовали в Тюмени 4 марта. Годовщину всероссийской акции взаимопомощи и работы штаба #МыВместе отпраздновали в центре "Дзержинец".

16 наиболее активных волонтеров, среди которых представители учреждений молодежной политики и спорта, организаторы волонтерской деятельности и педагоги, получили признательность от муниципального штаба #МыВместе и памятные подарки.

"Все вместе мы сделали большое и очень важное дело. Добро, которым можно делиться, помогает нам оставаться такими, какие мы есть", – подытожил председатель комитета по молодежной политике городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев.

Тюменский штаб взаимопомощи #МыВместе продолжает работу в виде неформального сообщества, которое объединяет неравнодушных жителей города. Присоединиться к добровольческой деятельности могут все желающие.