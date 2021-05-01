Волонтеры-медики рассказали тоболякам о важности вакцинации от COVID-19

| Фото: Областная больница № 3 | Фото: Областная больница № 3

Студенты Тобольского медицинского колледжа приняли участие во всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе", сообщает Областная больница № 3.

Волонтеры-медики рассказали тоболякам о возможности вакцинации против коронавирусной инфекции без предварительной записи и длительного ожидания. Они распространили более 200 листовок среди горожан с информацией о важности вакцинации.

Напомним, в Тобольске поставить вакцину можно в центральной поликлинике 4 мкрн., 53, в отделении профилактике ул. Красноармейская, 4, а также в поликлиниках мкрн. Менделеево, ул. 3 Трудовая, 41б и в 7а мкрн.

Иммунизация возможна без предварительной записи через регистратуру центральной поликлиники или отделение профилактики в будни с 8 до 19 часов. В выходные в центральной поликлинике вакцинация проходит в первой половине дня.

Чтобы пройти вакцинацию в определенное время жители Тобольска и района могут записаться на вакцинацию через Госуслуги, обратившись в поликлинику по месту жительства или через единый колл-центр поликлиники 8 (3456) 27-30-44.