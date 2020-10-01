Тюменский медик отмечена госнаградой за волонтерскую работу в пандемию

| Фото: Шекер Беликовой ВКонтакте | Фото: Шекер Беликовой ВКонтакте

Знаком отличия "За благодеяния" отмечена врач-терапевт, заведующая отделением медицинской профилактики тюменской городской поликлиники №8, аспирант Тюменского ГМУ, региональный координатор ТРО ВОД "Волонтеры-медики" Шекер Беликова. Указ о государственных наградах подписал президент России Владимир Путин.

Тюменка награждена за участие во всероссийской акции #МыВместе.

"Тюменская область присоединилась к акции в марте 2020 года, волонтерами стали около 2,5 тысяч человек, в том числе более 500 медиков из Тюмени, Ишима и Тобольска. Сейчас мы продолжаем работу в формате соседского волонтерства, помогая прежде всего маломобильным и одиноким гражданам. Студенты-медики, кроме того, активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией в поликлиниках и больницах. Работы много, но ребят это не пугает. Более того, они спрашивают о возможности поработать в инфекционных моногоспиталях. Однако в нашем регионе волонтеры-медики туда еще не направлялись, этот формат сначала нужно проработать и обсудить с врачами", - рассказала Шекер Беликова.

Она отметила, что новость о награждении знаком отличия была неожиданной и радостной. Врач подчеркнула, что разделяет ее со всеми добровольцами региона, участвующими в акции #МыВместе, которые помогают жителям региона во время пандемии.

"Я рада и немного удивлена, ведь иногда мы считаем наши добрые дела обыденностью. Это награда для всей команды: волонтеров, моего заместителя Виктора Шиндлера, Алины Юнусовой, сотрудников дворца "Пионер" Алены Дюрягиной, Гульнары Богатовой, Надежды Кадеевой, Натальи Ахлюстиной и Алексея Ларионова. А также департаментов и правительства региона, которые всегда идут нам навстречу, и предприятий, с которыми мы сотрудничаем", - сказала Шекер Беликова.

По данным Росмолодежи, знаком отличия "За благодеяния" за организацию акции #МыВместе отмечены еще 13 волонтеров России. Акция взаимопомощи была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. В состав добровольческого корпуса вошли более 118 тыс. человек, которые обрабатывали поступившие заявки, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Более 7 тыс. волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в красной зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через Интернет и по телефону, волонтеры-психологи оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, а волонтеры-юристы проводили юридические консультации.

Татьяна Ковалева