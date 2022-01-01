В Тюмени запустили цифровую платформу для продукции легкой промышленности России

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Единую цифровую платформу LegpromRF для организации взаимодействия между всеми участниками процессов легкой промышленности России запустили в Тюмени. Ресурс создается для того, чтобы повысить привлекательность профессии и выстроить швейные фабрики будущего в концепции индустрии 4.0. Для развития ресурса, который работает, как система Uber, необходимы инвестиции - 50 млн рублей.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала основатель и генеральный директор LegpromRF Елена Шарапова.

О проекте, наполнении и актуальности

Рынок потребления продукции легпрома в России составляет 2,5 трлн рублей в год, из них 2 трлн рублей - импорт. Продукцию отечественного производства производит около 30 тыс. фабрик.

"Мы провели большую работу по анализу производственных мощностей и выяснили, что фабрики загружены вперед на 3-12 месяцев. То есть спрос существенно превышает возможности производств и компенсируется за счет импорта", - отметила она.

Увеличивать количество производств практически невозможно, так как даже действующие производства испытывают острую нехватку кадров: квалифицированных конструкторов, технологов и швей. Специалисты “советской школы” уходят на пенсию, профессия не востребована среди молодежи, иностранная рабочая сила имеет низкую квалификацию, считает Елена.

Кроме этого у фабрик есть множество проблем и барьеров, преодолеть которые каждой отдельной фабрике, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, сложно, а часто невозможно.

"Решить эти проблемы можно только с помощью цифровизации предприятий, максимальной автоматизации операций, с переносом этапа проектирования изделий в онлайн с использованием ресурсов дистанционных специалистов и обеспечить единую цифровую платформу для организации взаимодействия между всеми участниками процессов легпрома", - уверена Елена Шарапова.

Цель проекта цифровой платформы для продукции легпрома России

Снизить долю импорта швейных изделий, повысить загрузку отечественных швейных производств, а значит, увеличить количество рабочих мест и благосостояние граждан, занятых на этих производствах.

Для изменения ситуации, снижения доли импорта и развития экспорта необходимо определить фокус на три стратегические задачи: повысить привлекательность профессии, в том числе за счет обучения новым цифровым инструментам проектирования; выстроить швейные фабрики будущего в концепции индустрии 4.0 для распределенного производства и минимизации ручного труда; обеспечить единую цифровую платформу для организации взаимодействия между участниками процессов легпрома.

В основу сервиса заложена модель “по требованию”. По такой модели работают Uber , Яндекс Еда, AirBnB и многие другие популярные сервисы.

"LegpromRF - это Uber в сфере легпрома. На платформе процесс производства разделен на операции, для каждой операции формируется пул квалифицированных исполнителей: заказчики заполняют на платформе техническое задание, поставщики заполняют цифровой паспорт о ресурсах производства, алгоритмы системы под каждый запрос клиента подбирают подходящих исполнителей для каждого этапа работ, с учетом их специализации, текущей загрузки, территориальной близости и прочее. Всего используется 30 параметров подбора", - говорит основатель платформы.

Для кого разработана платформа LegpromRF

Цифровая платформа будет доступна и окажет помощь специалистам креативных индустрий. Они смогут показать свои работы широкой аудитории, производить и продвигать готовые изделия.

Фабрикам - получать профильные заказы на пошив изделий. Сфокусироваться на улучшении качества и снижении себестоимости, продвигать продукцию по сложным каналам сбыта и на экспорт. Пользоваться услугами проверенных квалифицированных технологов и конструкторов, нехватка которых является острой проблемой для фабрик.

Специалистам отрасли даст доступ к базе молодых специалистов - выпускников профильных вузов и сузов. И позволит сотрудникам фабрик снизить операционные издержки за счет выполнения части процессов в автоматическом режиме на платформе.

B2B-клиентам при обращении к сервису будет проще подготавливать техзадание, моментально отправлять его на подходящие фабрики, получать отклики, выбирать лучшее и контролировать статус работы по заказу в одном окне, существенно экономя время, а зачастую получая лучшее качество по более низкой цене.

GR (система взаимодействия бизнеса и власти) - построить цифровой легпром в России, в концепции фабрики будущего индустрии 4.0.

"В ходе реализации проекта планируется увеличить количество специалистов, занятых в этой сфере, в три раза и увеличить ВВП. При этом необходимо учитывать, что большинству творческих людей сложно организовать процессы производства и выстраивать системные продажи. Наша платформа забирает на себя все непрофильные процессы, автоматически подбирает подходящее производство, оказывает поддержку в развитии каналов сбыта. Таким образом, специалисты креативных индустрий могут фокусироваться именно на разработке и создании культурной ценности", - добавила Елена Шарапова.

Цена вопроса

50 млн рублей – такой объем инвестиций нужен для реализации проекта платформы LegpromRF на полную мощность.

По словам Елены, 15 млн рублей нужно на 2022 г. – это небольшая сумма, чтобы инвестор мог убедиться в результативности команды и выбранной стратегии.

"Мало разработать IТ-сервис, нужно вдохнуть в него жизнь. С этим сложно, так как есть сложившиеся схемы работы и задача не просто в продвижении, а в изменении ментальности и качественном преобразовании всех процессов легпрома", - отметила она.

На 2022 г. авторы поставили задачи: максимальное подключение фабрик к платформе по всем регионам РФ; совместная работа с вузами и сузами для изменения программы подготовки молодых специалистов, популяризация профессии; вывод на рынок франшизы цифрового ателье.

"Основные статьи расходов – это командировки и создание сети региональных представителей, осуществляющих инспектирование фабрик, соблюдение технических процессов и контроль качества исполнения заказов. Мы понимаем, что нам нужны 35 региональных представителей при зарплате 40 тысяч рублей, с учетом налогов на ФОТ – это около двух миллионов рублей в месяц, что даже больше запрашиваемой суммы. А еще есть затраты на маркетинг, рекламу и доработку платформы", - говорит Шарапова.

Она рассчитывает на то, что в 2022 году им удастся подключить не менее трех тысяч фабрик, из которых выберут лучшие, продукцию которых начнут продвигать на экспорт. На 2023 г. основатель платформы планирует привлечь еще 35 млн рублей. Инвестиции направят на масштабирование проекта и развитие экспорта.

Добавим, Елена Шарапова – основатель и автор проекта LegpromRF – выпускница Тюменского государственного университета, факультета математики и компьютерных наук, специальность "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем". С 2000 до 2015 г. была директором по развитию на производственных предприятиях и в торговых сетях. В 2016 г. создала IТ-компанию по внедрению управленческого учета и систем управления для среднего бизнеса. В конце 2021 г. Елена презентовала свой проект на Ярмарке инвестиций. Эксперты окажут ей методическую помощь. Поиск инвесторов продолжается.

Ознакомиться с сайтом платформы, оставить заявку, найти покупателей можно по ссылке.

Анжела Лебедева