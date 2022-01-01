Молодым тюменцам предлагают бесплатно освоить рабочую специальность
Набор в свои ряды обучающихся вузов и ссузов очной формы обучения, а также для получения рабочей специальность за счет областного бюджета объявили Студенческие отряды Тюменской области.
Специальности для обучения: сварщик, стропальщик, арматурщик, штукатур, бетонщик, матрос-спасатель, проводник пассажирского вагона, монтер пути, официант, бармен.
Обучение стартует в марте, в зависимости от выбранной специальности учеба продлится от одного до трех месяцев.
Занятия пройдут на базе колледжей города Тюмени в смешанном формате – очном и очно-дистанционном, два-три раза в неделю, преимущественно в вечернее время. Обязательное условие - дальнейшее трудоустройство в летний период. Перечень профессий будет обновляться по мере формирования заявочной кампании от работодателей.
Запись на обучение продлится до 21 февраля 2022 года. Количество мест для обучения ограничено.
Подробнее об обучении и вступлении в РСО можно узнать в Тюменском региональном отделении РСО.