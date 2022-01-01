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Молодым тюменцам предлагают бесплатно освоить рабочую специальность

Общество, 15:31 29 января 2022

группа #ТОСО | Студенческие отряды Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа #ТОСО | Студенческие отряды Тюменской области ВКонтакте

Набор в свои ряды обучающихся вузов и ссузов очной формы обучения, а также для получения рабочей специальность за счет областного бюджета объявили Студенческие отряды Тюменской области.

Специальности для обучения: сварщик, стропальщик, арматурщик, штукатур, бетонщик, матрос-спасатель, проводник пассажирского вагона, монтер пути, официант, бармен.

Обучение стартует в марте, в зависимости от выбранной специальности учеба продлится от одного до трех месяцев.

Занятия пройдут на базе колледжей города Тюмени в смешанном формате – очном и очно-дистанционном, два-три раза в неделю, преимущественно в вечернее время. Обязательное условие - дальнейшее трудоустройство в летний период. Перечень профессий будет обновляться по мере формирования заявочной кампании от работодателей.

Запись на обучение продлится до 21 февраля 2022 года. Количество мест для обучения ограничено.

Подробнее об обучении и вступлении в РСО можно узнать в Тюменском региональном отделении РСО.

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# обучение , рабочие кадры , студенческие отряды

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