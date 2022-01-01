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Водитель легковушки въехал в остановочный комплекс в Тюмени, пострадали трое

Происшествия, 19:48 29 января 2022

Госавтоинспекцияя Тюменской области | Фото: Госавтоинспекцияя Тюменской области

Три женщины, по предварительным данным, пострадали в результате аварии на ул. Мельникайте в Тюмени 29 января. Здесь в остановочный комплекс "Улица Депутатская" въехал автомобиль "Лада Приора", сообщает региональная Госавтоинспекция.

Известно, что женщины находились на остановке.

"67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица. Травмированы также две 47-летние женщины. У одной ушибы, у другой тяжелая травма ноги и другие повреждения", – рассказали в ГИБДД.

Пострадавшие доставлены в больницу.

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Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас его ищут. Его личность устанавливается.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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