Водитель легковушки въехал в остановочный комплекс в Тюмени, пострадали трое

| Фото: Госавтоинспекцияя Тюменской области | Фото: Госавтоинспекцияя Тюменской области

Три женщины, по предварительным данным, пострадали в результате аварии на ул. Мельникайте в Тюмени 29 января. Здесь в остановочный комплекс "Улица Депутатская" въехал автомобиль "Лада Приора", сообщает региональная Госавтоинспекция.

Известно, что женщины находились на остановке.

"67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица. Травмированы также две 47-летние женщины. У одной ушибы, у другой тяжелая травма ноги и другие повреждения", – рассказали в ГИБДД.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас его ищут. Его личность устанавливается.