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Тюменский грумер дала советы владельцам кошек и собак

Общество, 09:44 30 января 2022

сообщество "Приют "Мурка и Васька" имени И. В. Карповой" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Приют "Мурка и Васька" имени И. В. Карповой" во ВКонтакте

Проводить регулярное вычесывание или экспресс-линьку домашних собак и кошек советует тюменцам грумер Дарья Чернышова. Она отмечает, что в теплых квартирах животным необходимо избавляться лишней шерсти, так как они линяют чаще и обильнее, чем заложено природой, пишет "Тюменская область сегодня".

Специалист уточнила, что стричь или брить животных нежелательно. Лучшее решение - экспресс-линька.

"Это мытье животного специальным ветеринарным шампунем, который улучшает отделение отживших волосков шерсти. Затем наносится бальзам, далее нужно хорошо просушить и прочесать животное. Это долгая процедура, ее время зависит от размера животного и качества шерсти", - рассказала она.

Дома можно использовать гребень и пуходерку. Вычесывать животное необходимо раз в неделю, если это пушистый питомец, и раз в месяц, если он гладкошерстный.

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# домашние животные

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