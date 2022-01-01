Тюменский грумер дала советы владельцам кошек и собак
Проводить регулярное вычесывание или экспресс-линьку домашних собак и кошек советует тюменцам грумер Дарья Чернышова. Она отмечает, что в теплых квартирах животным необходимо избавляться лишней шерсти, так как они линяют чаще и обильнее, чем заложено природой, пишет "Тюменская область сегодня".
Специалист уточнила, что стричь или брить животных нежелательно. Лучшее решение - экспресс-линька.
"Это мытье животного специальным ветеринарным шампунем, который улучшает отделение отживших волосков шерсти. Затем наносится бальзам, далее нужно хорошо просушить и прочесать животное. Это долгая процедура, ее время зависит от размера животного и качества шерсти", - рассказала она.
Дома можно использовать гребень и пуходерку. Вычесывать животное необходимо раз в неделю, если это пушистый питомец, и раз в месяц, если он гладкошерстный.