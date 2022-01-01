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Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с тремя пострадавшими в Тюмени

Происшествия, 10:13 30 января 2022

Госавтоинспекцияя Тюменской области | Фото: Госавтоинспекцияя Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП на улице Мельникайте в Тюмени. Здесь 29 января водитель автомобиля "Лада Приора" въехал в остановочный комплекс "Улица Депутатская" после чего сбежал. В ДТП пострадали три женщины, сообщает областная прокуратура.

Специализированный следственный отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Тюменской области возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.

Виновнику аварии грозит наказание в виде принудительных работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет. При этом он не сможет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в период до трех лет.

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# аварии , ДТП , прокуратура

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