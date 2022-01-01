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В Тюмени спасатели снимали упавшего с высоты мужчину

Происшествия, 15:52 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодой мужчина упал с высоты пятого этажа на ул. Московский тракт в Тюмени 31 января. Сейчас он находится Областной клинической больнице № 2.

Вызов в Тюменскую областную службу экстренного реагирования поступил по системе 112.

"По предварительным данным, как сообщают СМИ, мужчина чистил снег с крыши пятиэтажного здания. При проведении работ он, видимо, сорвался и упал вниз на пристрой к первому этажу здания. Спасатели забрались туда и при помощи альпинистского снаряжения и жестких носилок опустили его вниз, передали в машину скорой помощи. Мужчина жив", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Пострадавший примерно 2000 года рождения.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, пациента доставили в ОКБ № 2. "На данный момент он проходит комплексную диагностику и осмотр на этапе приемного отделения", — сообщили в департаменте.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , ТОСЭР

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