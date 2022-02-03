ТюмГУ вошел в консорциум российских вузов по развитию soft skills
Тюменский государственный университет стал участником консорциума вузов по развитию универсальных компетентностей, туда также вошли ВШЭ, Университет ИТМО, Уральский федеральный университет и Томский государственный университет.
Вузы объединят усилия, чтобы разработать программы по развитию "гибких навыков" для всего высшего образования.
В стандартах сказано коротко: студенты должны научиться критически мыслить, быть креативными и т. д., но как именно этого добиться, не объясняется.
Пять вузов, создавших консорциум, внедрили у себя масштабные программы по развитию универсальных компетентностей. Так, студенты ТюмГУ системно обучаются управлению проектами, проходят мастер-классы и тренинги по самопрезентации, конструктивному общению, наращиванию цифровых навыков.
Университеты организуют совместные исследования и предложат свои разработки — инструменты измерений, банки практик и методики — остальному сообществу, сообщает управление стратегических коммуникаций ВШЭ.