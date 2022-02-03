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ТюмГУ вошел в консорциум российских вузов по развитию soft skills

Общество, 16:59 03 февраля 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" во ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" во ВКонтакте

Тюменский государственный университет стал участником консорциума вузов по развитию универсальных компетентностей, туда также вошли ВШЭ, Университет ИТМО, Уральский федеральный университет и Томский государственный университет.

Вузы объединят усилия, чтобы разработать программы по развитию "гибких навыков" для всего высшего образования.

В стандартах сказано коротко: студенты должны научиться критически мыслить, быть креативными и т. д., но как именно этого добиться, не объясняется.

Пять вузов, создавших консорциум, внедрили у себя масштабные программы по развитию универсальных компетентностей. Так, студенты ТюмГУ системно обучаются управлению проектами, проходят мастер-классы и тренинги по самопрезентации, конструктивному общению, наращиванию цифровых навыков.

Университеты организуют совместные исследования и предложат свои разработки — инструменты измерений, банки практик и методики — остальному сообществу, сообщает управление стратегических коммуникаций ВШЭ.

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# вузы , ТюмГУ

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