В Ишимском районе к началу посевной приобретут более 12 тысяч тонн удобрений

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Подготовку к весенне-полевым работам ведут предприятия Ишимского района. Сельхозпроизводители планируют приобрести 12,5 тыс. тонн минеральных удобрений, сообщает администрация района.

Заключено и оплачено договоров с дилерами на 10,4 тыс. тонн. На склады хозяйств поступило 2,3 тыс. тонн удобрений, это 19% от плана.

Из засыпанных 22,7 тыс. тонн семян в Россельхозцентре проверен 41%, это ниже, чем в среднем по Тюменской области.

К началу полевых работ в районе готовят и сельхозтехнику. Из 465 тракторов, имеющихся на предприятиях района, на поля выйдет 448, из них 78% исправны. Из 265 комбайнов отремонтированы 188, или 71%. Готовность сеялок - 79%, культиваторов – 83%.