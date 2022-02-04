  • 4 февраля 20224.02.2022пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишимском районе к началу посевной приобретут более 12 тысяч тонн удобрений

Экономика, 17:43 04 февраля 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Подготовку к весенне-полевым работам ведут предприятия Ишимского района. Сельхозпроизводители планируют приобрести 12,5 тыс. тонн минеральных удобрений, сообщает администрация района.

Заключено и оплачено договоров с дилерами на 10,4 тыс. тонн. На склады хозяйств поступило 2,3 тыс. тонн удобрений, это 19% от плана.

Из засыпанных 22,7 тыс. тонн семян в Россельхозцентре проверен 41%, это ниже, чем в среднем по Тюменской области.

К началу полевых работ в районе готовят и сельхозтехнику. Из 465 тракторов, имеющихся на предприятиях района, на поля выйдет 448, из них 78% исправны. Из 265 комбайнов отремонтированы 188, или 71%. Готовность сеялок - 79%, культиваторов – 83%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишимский район , посевная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 04.02.2022В Ишимском районе к началу посевной приобретут более 12 тысяч тонн удобрений
17:21 04.02.2022В Нижнетавдинском районе объемы производства молока превысили 23 тысячи тонн в 2021 году
15:16 04.02.2022"РН-Уватнефтегаз" сэкономил электроэнергии на 100 млн рублей
14:32 04.02.2022264 млрд рублей размещено на банковских счетах жителей Тюменской области на начало 2022 года