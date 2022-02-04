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В Тюменской области на целевые займы малому бизнесу направят дополнительно до 700 млн рублей

Губернатор, 19:31 04 февраля 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

До 700 млн рублей планирует дополнительно выделить правительство Тюменской области региональному инвестиционному агентству для поддержки малого и среднего бизнеса путем предоставления целевых инвестиционных займов.

Об этом в интервью РБК Тюмень рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Повышение ключевой ставки Центробанка не только делает кредитные ресурсы более дорогими для предприятий, но и требует большего объема залогов под получаемые кредиты", - отметил глава региона.

Поэтому в Тюменской области действует региональный гарантийный фонд и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить его гарантию до 50% от требуемой суммы залога.

По итогам 2021 года, используя только этот механизм, предприятия смогли получить кредиты на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , господдержка , малый и средний бизнес

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