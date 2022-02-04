В Тюменской области на целевые займы малому бизнесу направят дополнительно до 700 млн рублей
До 700 млн рублей планирует дополнительно выделить правительство Тюменской области региональному инвестиционному агентству для поддержки малого и среднего бизнеса путем предоставления целевых инвестиционных займов.
Об этом в интервью РБК Тюмень рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Повышение ключевой ставки Центробанка не только делает кредитные ресурсы более дорогими для предприятий, но и требует большего объема залогов под получаемые кредиты", - отметил глава региона.
Поэтому в Тюменской области действует региональный гарантийный фонд и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить его гарантию до 50% от требуемой суммы залога.
По итогам 2021 года, используя только этот механизм, предприятия смогли получить кредиты на общую сумму 2,6 млрд рублей.
Евгений Бабенко