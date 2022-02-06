Волейболисты "Тюмени" потерпели поражение в Ярославле

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Первый поединок в рамках финала за 9-16 места чемпионата российской высшей лиги "А" провели волейболисты "Тюмени". В Ярославле они уступили хозяевам площадки из клуба "Ярославич" – 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

Первые два сета остались за хозяевами - 25:23 и 25:19. В третьем сете у гостей неплохо полетела подача. Удалось сделать три эйса за партию. В атаке сибиряки тоже были убедительны – 25:17. Матч дошел до четвертого отрезка, но он стал заключительным в игре. Тюменцы допустили 11 своих ошибок. А еще шесть раз попали под блок.

6 февраля соперники проведут повторный поединок. Он начнется в 19 часов по тюменскому времени.