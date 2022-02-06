  • 6 февраля 20226.02.2022воскресенье
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Волейболисты "Тюмени" потерпели поражение в Ярославле

Спорт, 10:10 06 февраля 2022

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Первый поединок в рамках финала за 9-16 места чемпионата российской высшей лиги "А" провели волейболисты "Тюмени". В Ярославле они уступили хозяевам площадки из клуба "Ярославич" – 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

Первые два сета остались за хозяевами - 25:23 и 25:19. В третьем сете у гостей неплохо полетела подача. Удалось сделать три эйса за партию. В атаке сибиряки тоже были убедительны – 25:17. Матч дошел до четвертого отрезка, но он стал заключительным в игре. Тюменцы допустили 11 своих ошибок. А еще шесть раз попали под блок.

6 февраля соперники проведут повторный поединок. Он начнется в 19 часов по тюменскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:30 06.02.2022Тюменец Денис Спицов - серебряный призер Олимпиады
10:10 06.02.2022Волейболисты "Тюмени" потерпели поражение в Ярославле
16:20 05.02.2022Тюменский биатлонист Александр Логинов в составе национальной сборной завоевал бронзу на Играх в Пекине
15:15 05.02.2022Максим Афанасьев поддержал тюменских лыжников и биатлонистов пробежкой на лыжах в окрестностях Тобольска