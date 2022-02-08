Предпринимателей Тюменской области научат готовить блюда сибирской кухни на мастер-классе в Тюмени

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram

Мастер-класс по приготовлению блюд сибирской кухни проекта "Школа гостевого бизнеса" пройдет на площадке "Альфа-Бизнес" 9 февраля, начало в 11 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Участниками могут стать представители сферы общественного питания и предприниматели из сферы гостеприимства, также представители бизнеса, которые занимаются производством товаров и услуг, и фермерские хозяйства, желающие войти в сектор промышленного туризма.

Мастер-классы позволяют участникам в неформальной обстановке обменяться опытом, проанализировать сильные и слабые стороны своего бизнеса, а также наладить партнерские отношения и создать коллаборации.

Регистрация на мастер-класс обязательна. Подробности по телефону + 7 (982) 961-53-47, Екатерина Паршукова.