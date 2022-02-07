В Тюменской области школьница устроила ДТП на угнанном у отца автомобиле

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летняя школьница из с. Успенка Тюменской области взяла у отца машину без спроса и совершила ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень вечером 6 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 21 час 30 минут на 295-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень автомобиль Cherry въехал в опору освещения. "17-летняя школьница права управления транспортом не имеет. Она не пострадала. Травмирована 16-летняя пассажирка иномарки, жительница деревни Малиновка Тюменского района", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Выяснилось, что автомобиль девушка взяла без спроса у отца, пока тот спал, затем она заехала в дер. Малиновка за подругой. По предварительным данным, ранее отец доверял девушке, не имеющей водительского удостоверения, управление автомобилем.

Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.