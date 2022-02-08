Тюменские спортсмены отличились на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Сборная Тюменской области заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию

В турнире приняло участие более 500 спортсменов из 27 регионов России. Команду Тюменской области представляли почти 100 человек. Во взрослой возрастной категории тюменцы опередили соперников из Курганской и Челябинской областей. В категории 12-13 лет тюменские спортсмены заняли второе место. В возрастной группе спортсменов 16-17 лет финишировали на третьем месте.

По итогам этих соревнований спортсмены, занявшие призовые места, примут участие в первенстве России, которое состоится в Орле в конце февраля.