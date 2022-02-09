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Тюменец, придумавший разбойное нападение, пойдет под суд

Происшествия, 12:18 09 февраля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

35-летнего тюменца будут судить за ложный донос. Ранее мужчина заявил о том, что на него совершили разбойное нападение, но это оказалось неправдой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь с 7 на 8 декабря 2021 года в дежурную часть одного из отделов полиции региональной столицы с заявлением о преступлении обратился подвыпивший горожанин. Он рассказал, что недавно на него напали. По его словам, неизвестный угрожал ему колющим предметом и отобрал сотовый телефон.

Сотрудники нескольких отделов полиции почти сутки искали преступника. После выяснилось, что сотовый телефон нетрезвый мужчина потерял сам накануне вечером во время прогулки у дома. Историю с нападением он придумал по дороге в полицию, чтобы быстрее найти пропавшее имущество.

Обвиняемый вину признал. Материалы уголовного дела отправлены в Центральный районный суд.

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# прокуратура , суды , уголовное дело

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