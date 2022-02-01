В Тобольске при пожаре в частном доме погиб мужчина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина погиб при пожаре в частном деревянном доме на ул. Гагарина в Тобольске ночью 10 февраля.

Как рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, информация о возгорании поступила в 2 часа 33 минуты.

"Личность погибшего устанавливается. Дом сгорел. Пожарные остановили пламя, не дав уйти ему на соседние строения", – рассказал Александр Зубарев.

По предварительной причине, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи.

Инна Пахомова