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В Тобольске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Происшествия, 10:02 10 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина погиб при пожаре в частном деревянном доме на ул. Гагарина в Тобольске ночью 10 февраля.

Как рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, информация о возгорании поступила в 2 часа 33 минуты.

"Личность погибшего устанавливается. Дом сгорел. Пожарные остановили пламя, не дав уйти ему на соседние строения", – рассказал Александр Зубарев.

По предварительной причине, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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