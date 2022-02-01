В Тюмени полк ДПС прошагал торжественным маршем в честь 50-летия службы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В честь 50-летнего юбилея сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области прошли по Центральной площади города торжественным маршем.

Первое подразделение дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции было создано в Тюмени 10 февраля 1972 года.

Сотрудников поздравил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. Он отметил, что по итогам 2021 года благодаря, в том числе, и работе ДПС, удалось добиться снижения смертности на дорогах региона.

В 2021 году инспекторы полка ДПС ГИБДД отстранили от управления транспортом более 5 тыс. пьяных водителей, задержали 20 угонщиков автомобилей, выявили 136 фактов хранения наркотиков, изъяли из автомобилей почти 15 кг наркотиков.

Сегодня полк ДПС - крупнейшее подразделение полиции региона, в нем служат более 400 сотрудников. Каждые сутки на улицах и дорогах Тюмени выходят более 20 нарядов дорожно-патрульной службы.

Евгений Бабенко