Немаркированные сигареты и спиртное на 740 тысяч рублей тюменец хранил в гараже

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

388 бутылок спиртного и более 2 тыс. 700 пачек сигарет без акцизных марок хранил в гараже житель Исетского района, сообщает УМВД по Тюменской области. Общая стоимость изъятой продукции составила более 740 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции". Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.