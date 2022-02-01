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Немаркированные сигареты и спиртное на 740 тысяч рублей тюменец хранил в гараже

Происшествия, 16:09 11 февраля 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

388 бутылок спиртного и более 2 тыс. 700 пачек сигарет без акцизных марок хранил в гараже житель Исетского района, сообщает УМВД по Тюменской области. Общая стоимость изъятой продукции составила более 740 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции". Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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# алкоголь , сигареты , уголовное дело

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