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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области у 2 тыс. 344 человек подтвердился коронавирус

Общество, 14:15 14 февраля 2022

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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2 тыс. 344 случая COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки. Скончались четыре человека, выздоровел 261, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 180 тыс. 456 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 10 тыс. 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля. Зафиксировано 683 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 97 тыс. 185 человек.

В Санкт-Петербурге заболели 11 тыс. 384 человек, в Москве - 9 тыс. 616, в Московской области - 6 тыс. 398.

В Челябинской области - 5 тыс. 107, в Свердловской области - 4 тыс. 592, в Ханты-Мансийском АО - 3 тыс. 424, в Ямало-Ненецком АО - 2 тыс. 105, в Курганской области - 1 тыс. 410.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 млн 313 тыс. 965 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 340 тыс. 931 летальный исход, выздоровели 11 млн 333 тыс. 44 человека.

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# коронавирус

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