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Российские ученые разработали детектор коронавируса

Общество, 10:30 14 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диагностировать COVID-19 можно на самых ранних стадиях заболевания. Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса – технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции чувствительность теста и оперативность при получении результата являются важнейшими характеристиками диагностических систем, - сообщается на сайте Роспотребнадзора. - Новая разработка ЦНИИЭ в полной мере отвечает этим требованиям". Изобретение ученых ЦНИИ Эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств.

Предложенная технология, по словам одного из разработчиков, заведующего лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александра Тюменцева, может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели больного. Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования. Отсюда — невысокие затраты на ее производство, а также оперативность получения результатов.

В перспективе новая технология, разработанная учеными, может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций.

Изобретение зарегистрировано в Роспатенте РФ.

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# диагностика , коронавирус , Роспотребнадзор

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