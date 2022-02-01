Школы в Тобольском районе продезинфицировали перед отменой дистанта

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Санитарную обработку школ перед началом занятий после отмены дистанционного обучения провели в Тобольском районе, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Классы и коридоры обработаны специальными средствами. Особое внимание при дезинфекции уделяется школьным столовым. В общеобразовательных учреждениях есть стационарные и передвижные обеззраживатели воздуха, бактерицидные лампы и санитайзеры,

"Мы готовы начать учебный процесс в обычном режиме", - подчеркнул глава Тобольского района Леонид Митрюшкинон. Принять детей готовы все 29 общеобразовательных школ.

Напомним, провести дезинфекцию школ перед началом очных занятий поручил региональный оперативный штаб.

Евгений Бабенко