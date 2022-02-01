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Фильтры для дошкольников с ОРВИ работают в трех детских садах Уватского района

Общество, 17:00 11 февраля 2022

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Три пункта первичного осмотра и помощи для детей дошкольного возраста организовали в Уватском районе. Кабинеты-фильтры работают в детских садах в Увате, Туртасе и Демьянке с 7 февраля. Ребят с признаками ОРВИ осматривают медицинские работники областной больницы № 20, сообщает администрация муниципалитета.

Временные пункты работают по будням в первой половине дня. Их организовали в связи с увеличением числа граждан, обращающихся в поликлинику, и для распределения потоков пациентов.

"На первичный прием предварительно записываться не нужно. Здесь ребенку проводим общий осмотр, измеряем температуру, уровень сатурации и при необходимости берем тест на COVID-19. Учитывая жалобы обратившихся, назначается лечение. Далее по телефону, идет мониторинг состояния ребенка: если малыш идет на выздоровление – на повторный прием приходят согласно назначенного времени, в случае ухудшения – согласовываем прием у педиатра", – рассказала фельдшер Марина Евдокимова.

Также при необходимости законному представителю дошкольника оформят больничный лист.

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# ОРВИ , Уватский район

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