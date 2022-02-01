В Тюменской области выявили 2 тыc 792 случая COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 2 тыс. 792 человек в Тюменской области диагностировали коронавирус в Тюменской области. Скончались семеро человек, выздоровели 311, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 197 тыс. 76 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 тыс. 446 человек, на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля. Зафиксирован 701 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 106 тыс. 92 человека.

В Москве заболели 22 тыс. 747 человек, в Санкт-Петербурге - 21 тыс. 644, в Московской области - 7 тыс. 611.

В Свердловской области выявили 5 тыс. 510 случаев болезни, в Челябинской области - 4 тыс. 443, в Ханты-Мансийском АО - 3 тыс. 261, в Ямало-Ненецком автономном округе - 2 тыс. 532, в Курганской области - 1 тыс. 259.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 млн 527 тыс. 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 тыс. 91 летальный исход, выздоровели 10 млн 909 тыс. 397 человек.