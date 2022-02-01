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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

С "омикроном" человек становится заразным за два дня до появления симптомов

Общество, 09:28 10 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уже за два дня до появления симптомов человек может заражать других, если у него "омикрон". Об этом сообщает федеральный оперативный штаб со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

По его словам, инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ. "Омикрон" заразнее в три-четыре раза, чем "дельта". Примерно 80% пациентов болеют как при ОРВИ, 15% - бессимптомно, у 5% отмечается пневмония.

В настоящий момент в России пропорции "омикрона" и "дельты" составляет около 70% к 30%, отметил эксперт.

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# коронавирус , омикрон

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