Требований к уровню антител для получения QR-кода нет, уточнил Минздрав

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Требований к уровню антител для получения ковид-сертификата не устанавливается – достаточно их наличия в организме, сообщает Минздрав России.

Положительный тест на антитела – достаточное основание для получение сертификата. Его можно будет оформить с 21 февраля. Минздрав России внес соответствующие изменения в форму COVID-сертификата.

"Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг", - сообщается на сайте министерства.

Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.