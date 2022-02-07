Коронавирус станет заразнее, но потеряет способность существенно вредить человеку, считает Чумаков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После "омикрона" коронавирус станет более заразным, но менее опасным. Он эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петра Чумакова.

Уханьский штамм коронавируса был несовершенным и поражал в основном пожилых людей. В результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения.

По словам вирусолога, основным направлением эволюции вируса было как раз расширение охвата, в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста.

"Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", — добавил он.

Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. "Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку", - уточнил он.

Прививка — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Она не предотвращает заражение полностью, но существенно снижает риски, связанные с заболеванием.