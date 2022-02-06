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В России отменили обязательную изоляцию для контактных по COVID-19

Общество, 17:58 05 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изоляция для тех, кто контактировал с больными COVID-19, отменяется в России. Постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на портале правовой информации. Оно вступает в силу с 5 февраля.

Информационное агентство "Тюменская линия" ранее публиковало новость о возможном нововведении.

Роспотребнадзор РФ актуализировал санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика новой коронавирусной инфекции" 4 февраля 2022 года.

Еще одно изменение - пациенты с диагнозом COVID-19 могут выйти с больничного без отрицательного теста, если лечение длилось 7 и более дней.

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# коронавирус , самоизоляция

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