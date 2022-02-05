2 тыс. 627 жителей Тюменской области заболели COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 627 случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки. Скончались пять человек, выздоровели 386, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России зарегистрировано 177 тыс. 282 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 тыс. 32 человека, что на 1,3 % больше по сравнению с 4 февраля. Зафиксировали 714 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 60 тыс. 507 человек.

В Москве выявили 22 тыс. 444 случая в Санкт-Петербурге - 21 тыс. 780, в Московской области - 11 тыс. 701.

В Челябинской области заболели 4 тыс. 697 человек, в Ханты-Мансийском АО - 4 тыс. 39, в Свердловской области - 3 тыс. 735, в Ямало-Ненецком автономном округе - 2 тыс. 386, в Курганской области - 1. тыс. 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 млн 630 тыс. 47 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 334 тыс. 753 летальных исхода, выздоровели 10 млн 509 тыс. 688 человек.