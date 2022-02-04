В России для ревакцинации от COVID-19 будут использовать назальную вакцину

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщает РИА Новости.

"После испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан", - говорится в сообщении Минздрава.

Исследование назальной формы вакцины "Спутник V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность, уточнили в пресс-службе министерства.

"Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции", - сказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.