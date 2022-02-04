Анна Попова: карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 отменят

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 отменят из-за особенностей эпидемического процесса "омикрон"-штамма, ограничительные меры теряют смысл. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

"Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Сегодня мы работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене", - сказала Попова.

Она отметила, что если будет другой вариант штамма, то, возможно, будет другая эпидемиологическая тактика.

Свойство омикрон-штамма заключается в очень быстрой передаче от человека к человеку, и в том, что в удельном весе всех заболевших большое количество тех, кто болеет бессимптомно. По словам главы Роспотребнадзора, в России бессимптомно болеют около 17-20%человек.