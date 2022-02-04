В Тюменской области у 2 тыс. 441 человека выявили COVID-19

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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2 тыс. 441 случай коронавируса выявлен в Тюменской области. Скончались семеро человек, выздоровели 428, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России зарегистрирован 168 тыс. 201 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 тыс. 798, на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля. Зафиксировали 682 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 58 тыс. 449 человек.

В Москве выявили 25 тыс. 19 случаев, в Санкт-Петербурге - 21 тыс. 832, в Московской области - 11 тыс. 255.

В Челябинской области заболели 3 тыс. 992 человека, в Ханты-Мансийском АО - 3 тыс. 614, в Свердловской области - 3 тыс. 476, в Ямало-Ненецком автономном округе - 1 тыс. 969, в Курганской области - 804.

Всего на сегодняшний день в России выявили 12 млн 452 тыс. 765 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 334 тыс. 39 летальных исходов, выздоровел 10 млн 449 тыс. 181 человек.