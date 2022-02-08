У 2 тыс. 763 человек в Тюменской области выявили COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

2 тыс. 763 случая коронавируса зафиксировано в Тюменской области за сутки. Скончались пятеро человек, выздоровели 267, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 165 тыс. 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 20 тыс. 185 человек, на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 81 тыс. 188 человек.

В Москве заболели 12 тыс. 902 человека, в Санкт-Петербурге - 11 тыс. 14, в Московской области - 8 тыс. 486.

В Свердловской области выявили 5 тыс. 245 случая, в Челябинской области - 4 тыс. 400, Ханты-Мансийском АО - 3 тыс. 508, в Ямало-Ненецком АО - 2 тыс. 166, в Курганской области - 1 тыс. 214.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 млн 147 тыс. 666 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 тыс. 721 летальный исход, выздоровели 10 млн 706 тыс. 142 человека.