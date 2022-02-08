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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более полумиллиарда рублей выплатят медикам, консультирующим россиян дистанционно

Экономика, 13:04 08 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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600 млн рублей направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан дистанционно, сообщает Минздрав России.

Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов. Граждане будут быстрее получать дистанционные консультации, которые будут доступны не только людям, заболевшим коронавирусом, но и гражданам с симптомами пневмонии, ОРВИ и гриппа.

Главная цель этих мер — повышение доступности медицинских консультаций для тех, кто в них нуждается, и снижение нагрузки на амбулаторное звено.

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# консультации , коронавирус , Минздрав России

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