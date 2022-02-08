Более полумиллиарда рублей выплатят медикам, консультирующим россиян дистанционно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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600 млн рублей направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан дистанционно, сообщает Минздрав России.

Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов. Граждане будут быстрее получать дистанционные консультации, которые будут доступны не только людям, заболевшим коронавирусом, но и гражданам с симптомами пневмонии, ОРВИ и гриппа.

Главная цель этих мер — повышение доступности медицинских консультаций для тех, кто в них нуждается, и снижение нагрузки на амбулаторное звено.