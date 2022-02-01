В Тюмени штаб #МыВместе набирает волонтеров для работы в кол-центре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе набирает диспетчеров для работы в службе "112", сообщает Тюменский государственный университет.

Помочь диспетчерской службе могут все желающие от 18 до 60 лет. Главное условие – наличие действующего QR-кода о вакцинации/ревакцинации либо сертификата о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании.

Добровольцы пройдут краткосрочное онлайн-обучение и приступят к работе. Их задача – отвечать на вопросы о QR-кодах, работе портала "Госуслуги", новом штамме "омикрон", а также помогать с записью к врачам.

Для получения подробной информации следует позвонить координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области по номеру +7 (3452) 29-03-01.