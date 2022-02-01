Сертификат переболевшего выдадут только по экспресс-тесту, сделанному медработником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Стать обладателем ковид-сертификата смогут только россияне, чьё тестирование проводил медик, сообщает ТАСС.

"Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Для постановки диагноза теперь достаточно иметь положительный результат экспресс-теста, подтверждать его ПЦР-исследованием не обязательно.