Сертификат переболевшего выдадут только по экспресс-тесту, сделанному медработником
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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Стать обладателем ковид-сертификата смогут только россияне, чьё тестирование проводил медик, сообщает ТАСС.
"Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Для постановки диагноза теперь достаточно иметь положительный результат экспресс-теста, подтверждать его ПЦР-исследованием не обязательно.