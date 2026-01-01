  • 13 января 202613.01.2026вторник
Более 4 тысяч раз позвонили юные тюменцы Деду Морозу

Общество, 17:27 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ростелеком контакт-центр" подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников. Линия работала круглосуточно в течение десяти предпраздничных дней. Количество звонков увеличилось на 60 % по сравнению с 2024 годом и достигло 242 тысяч. Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 4 тысяч звонков от тюменцев.

Главному волшебнику России дети звонили из всех регионов страны, сообщает пресс-служба филиала Ростелекома в Тюменской и Курганской областях.

"Но чаще всего — из Москвы и Московской области (23,4 тыс. звонков), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14,8 тыс.) и Краснодарского края (11 тыс.). Жители Тюменской области позвонили на горячую линию Деда Мороза более 4,2 тыс. раз, это примерно на 40 % меньше чем в прошлом году", - отмечено в сообщении.

Дети разгадывали новогодние загадки, рассказывали о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, и оставляли пожелания Деду Морозу и Снегурочке. Самым популярным детским желанием вновь стал смартфон. На втором месте — игрушки (куклы, мягкие игрушки, машинки, конструкторы и другие), третье место заняли просьбы о домашних питомцах (в основном дети просили котят). Интересно, что книгу просят в десять раз реже, чем телефон. Больше тысячи детей попросили Деда Мороза их удивить и загадали сюрприз.

Звонки на горячей линии принимали голосовые роботы-помощники, разработанные "Ростелеком Контакт-центром". Они способны распознавать любую речь, понимать запросы и вести естественные диалоги.

Горячая линия Деда Мороза, по словам генерального директора "Ростелеком Контакт-центра" Александра Святеца, стала доброй традицией и прекрасным дополнением к традиционным бумажным письмам. "Для современных детей звонки — привычный формат общения, ведь они с раннего возраста общаются с цифровыми помощниками, - отметил он. - Этот проект не только создал праздничное настроение, но и дал возможность проверить работу голосовых роботов и речевой аналитики "Ростелеком Контакт-центра". Мы достигли высокого уровня распознавания голосов и научились легко понимать голоса даже самых маленьких абонентов. Горячая линия Деда Мороза также помогает нам совершенствовать алгоритмы работы контакт-центра и повышать качество обслуживания клиентов".

