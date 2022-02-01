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Тюменский ковидный госпиталь получил от благотворителей четыре аппарата ИВЛ

Общество, 11:36 12 февраля 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре аппарата ИВЛ передала в дар моноинфекционному госпиталю Тюменской областной клинической больницы №1 Тюмени компания "Газпром нефть". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Поступившее оборудование современное, эффективное, а главное – востребованное в условиях сегодняшних реалий", - сказал заведующий Алексей Барадулин. Аппараты ИВЛ, благодаря различным режимам настройки и максимальной синхронизации с дыханием пациента, поддерживают успешную вентиляцию легких.

Госпиталю подарили одну переносную портативную модель аппарата ИВЛ и три - "золотой стандарт" неинвазивной вентиляции легких.

Передача медоборудования профильной тюменской клинике соответствует принципам корпоративной программы "Антивирус", подчеркнул генеральный директор предприятия "Газпромнефть - Ямал" Алексей Овечкин.

Евгений Бабенко

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# благотворительность , коронавирус , ОКБ №1

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