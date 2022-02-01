В Тюменской области выявлено 2 тыс. 790 заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 790 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровел 261 человек.

В общем числе заболевших - 479 детей. На ИВЛ находится 31 пациент. Развернуто 2 тыс. 290 коек для лечения пациентов с COVID-19, 11,6 % из них свободны.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 134 тыс. 295 случаев заболевания. Выздоровели 89 тыс. 699 человек. Под медицинским наблюдением остаются 255 тыс. 106 человек.

За сутки проведено 7 тыс. 446 лабораторных исследований, всего с начала пандемии - 3 млн 516 тыс. 726.

Вакцинацию против коронавируса прошли 1 млн 112 тыс. 756 человек, полным курсом - 1 млн 051 тыс. 971 человек.

В целом по России за последние сутки выявлено 197 тыс. 949 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 12 тыс. 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля. Зафиксировано 706 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 101 тыс. 568 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 млн 133 тыс. 509 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 340 тыс. 248 летальных исходов, выздоровели 11 млн 235 тыс. 859 человек.

Евгений Бабенко