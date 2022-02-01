В поликлиниках Тюмени врачам помогают 80 студентов-волонтеров

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

До 80 волонтеров Тюменского ГМУ ежедневно работают в поликлиниках Тюмени. Ребят привлекают к работе кол-центров, они ведут дистанционное сопровождение пациентов, обрабатывают первичную документацию, следят за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, с симптомами ОРВИ и теми, кто является контактным по коронавирусной инфекции, сообщает вуз.

Первокурсница лечебного факультета Тюменского ГМУ Владислава Томская помогает врачам поликлиники № 4. Она работает в Центре координации ковидных бригад, занимается обзвоном пациентов, обрабатывает информацию, готовит документы. Работа непростая, но есть опыт: впервые на помощь врачам девушка вышла в ноябре 2021 года. Сейчас она делает до 200 звонков ежедневно.

"Каждый день количество пациентов растет, но я освоилась. Сейчас из-за эпидобстановки мы учимся дистанционно, в свободное время между парами прихожу сюда и работаю", - рассказала Владислава.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Врачи рады помощи студентов, отмечают их гибкий ум и отзывчивость. По словам заместителя главного врача поликлиники Татьяны Шидиной, сейчас в лечебном учреждении трудятся 14 студентов-волонтеров Тюменского ГМУ. Ребята не ограничиваются 3–4 часами смены, а работают столько, сколько нужно в зависимости от ситуации. Студенты младших курсов работают с информацией, старшие занимаются дистанционным сопровождением: следят за динамикой состояния пациентов, температурой, давлением, кому необходимо направить ковидную бригаду, студенты 6 курса могут оказать и консультационную помощь.

"Они грамотно и профессионально разговаривают с пациентами, благодаря студентам мы имеем возможность обработать максимальное число обращений и качественно работать со всеми категориями пациентов. Хочу выразить благодарность нашим коллегам из Тюменского медицинского университета за студентов и за столь необходимую в эти дни помощь", - отметила Татьяна Шидина.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Первокурсница лечебного факультета Арина Старусева работает в кол-центре две недели, она уверенно задает вопросы и собирает данные.

"Первое время было трудно, люди разные, бывает, кто-то и скандалит. Теперь легче, постепенно учимся правильному общению", - сказала девушка.

Сейчас в общей сложности около 200 студентов безвозмездно помогают персоналу медучреждений в Тюмени и районах области. 100 студентов и ординаторов университета трудятся в поликлиниках и стационарах.