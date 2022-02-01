28 человек хотят участвовать в программе "Земский учитель" в Тюменской области

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Реализация программы "Земский учитель" для закрытия вакансий в удаленных общеобразовательных организациях продолжается в Тюменской области. Заявку на участие подали 28 человек. Об этом журналисту ИА "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте образования.

"На 2022 год выделенная квота субъекту - 11 мест. В настоящее время проанализирована перспективная потребность в учителях на 2022-2023 учебный год, выявлены самые востребованные вакансии, среди них учитель русского языка, учитель английского языка. Объявлен конкурс. В настоящее время уже поступило 28 заявок", - сообщили в департаменте.

Прием заявок завершится 15 апреля 2022 года. Победителям конкурсного отбора предоставят единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей и служебное жилье.

Федеральная государственная программа "Земский учитель" действует в России с 2020 года. В 2020 и 2021 годах в Тюменской области по ней трудоустроены 27 человек, они получили служебное жилье. Педагоги приехали из Краснодарского края, Башкортостана, Удмуртии, Курганской области и других регионов страны.

Татьяна Ковалева