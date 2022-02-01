Аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть-Сибирь" отмечено дипломом МЧС

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) АО "Транснефть-Сибирь" отмечено дипломом первой степени смотра-конкурса "Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование Тюменской области" по итогам деятельности в 2021 году. Конкурс организован главным управлением МЧС региона.

В состав НАСФ предприятия входят 128 человек. Все спасатели прошли обучение, аттестованы комиссией Министерства энергетики РФ на право ведения газоспасательных работ, работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, за исключением внутренних морских вод.

Персонал обучен действиям в любых нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на производстве. В распоряжении аварийно-спасательного формирования АО "Транснефть-Сибирь" имеется спецтехника, позволяющая работать в труднодоступных местах и сложных климатических условиях, в том числе, болотоходы, аварийно-восстановительный поезд с вездеходами, грузопассажирскими гусеничными транспортерами-тягачами, передвижной дизель-электростанцией. Для работы на обводненной территории используются плавающие экскаваторы на базе оригинальных шасси-амфибий.

НАСФ может быть задействовано в ликвидации ЧС, связанных с проведением газоспасательных работ, обеспечением безопасности людей на водных объектах на территории РФ. В июне 2020 года бригады аварийно-спасательного формирования компании принимали участие в ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске. За работу по ликвидации последствий аварии АО "Транснефть-Сибирь" отмечено благодарностью МЧС России.

Деятельность НАСФ АО "Транснефть-Сибирь" из года в год позитивно отмечается Главным управлением МЧС России по Тюменской области на уровне Уральского федерального округа при обсуждении вопросов эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокую готовность специализированного подразделения к решению данных задач подтверждают учебно-тренировочные занятия, пожарно-тактические и комплексные учения, проводимые совместно со структурными подразделениями Главного управления МЧС России по Тюменской области на регулярной основе.