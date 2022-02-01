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Фотогалерея: ХVIII фестиваль "Зимний Бардовский" открыли в Тюмени

Общество, 20:45 18 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ХVIII фестиваль "Зимний Бардовский в Тюмени" им. Николая Старченкова открыли во Дворце творчества и спорта "Пионер" 18 февраля.

Творческие мастерские и конкурсные выступления ожидают участников фестиваля в течение трех дней. Гала-концерт пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 20 февраля.

В состав жюри и почетных гостей вошли музыкант, лауреат Грушинского фестиваля, фестивалей авторской пенсии "Покровский собор", "Петербургский аккорд" Александр Баль из Беларуси, блюз-исполнитель, композитор, музыкант Андрей Козловский, Москва и многие другие.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# бардовский фестиваль , фестиваль

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