Фотогалерея: ХVIII фестиваль "Зимний Бардовский" открыли в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ХVIII фестиваль "Зимний Бардовский в Тюмени" им. Николая Старченкова открыли во Дворце творчества и спорта "Пионер" 18 февраля.

Творческие мастерские и конкурсные выступления ожидают участников фестиваля в течение трех дней. Гала-концерт пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 20 февраля.

В состав жюри и почетных гостей вошли музыкант, лауреат Грушинского фестиваля, фестивалей авторской пенсии "Покровский собор", "Петербургский аккорд" Александр Баль из Беларуси, блюз-исполнитель, композитор, музыкант Андрей Козловский, Москва и многие другие.