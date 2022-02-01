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В Тюмени ярмарка фермерских продуктов пройдет на трех площадках

Экономика, 16:21 22 февраля 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Три ярмарочные площадки будут работать в Тюмени 26 февраля с 8 до 16 часов, горожанам предложат продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств.

Как сообщает городской департамент потребительского рынка, на прилавках будут представлены мясо и мясная продукция, рыба и рыбные продукты, мед и многое другое.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: ул. Льва Толстого, 31; Мельникайте, 126, корпус 2 и пр. Солнечный, 11.

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