Тюменская область участвует в разработке единых стандартов продвижения технологий на рынок Ближнего Востока

| Фото: mesng.ru | Фото: mesng.ru

Инициатива Тюменского нефтегазового кластера и ПАО "Газпромнефть" по разработке единых стандартов сертификации продукции российских технологических компаний позволит им выйти на рынок Ближнего Востока, сказал начальник отдела развития нефтегазового оборудования департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Шамиль Юлгушев во время прямого эфира "Ближний Восток: новые возможности для технологических компаний" Тюменского нефтегазового форума.

"Нефтегазовый сектор Арабских Эмиратов заинтересован в том, чтобы российские технологии были локализованы на их территории. Поэтому та инициатива, которая сейчас предпринимается коллегами из нефтегазового кластера – это правильный хороший шаг к тому, чтобы наши производители, значительная часть которых сконцентрирована в Тюменской области, ориентировалась не только на внутренний, но и на экспортный рынок", - отметил он.

Шамиль Юлгушев отметил, что если раньше крупные нефтегазовые компании Ближнего Востока сотрудничали только с местными предприятиями, то сейчас наблюдается либерализация в организации совместного бизнеса. Однако есть нюансы - это иностранные стандарты, по которым проводят закупочные процедуры. Поэтому чтобы пройти такой барьер, в Сколково был создан Институт нефтегазовых технологических инициатив. Среди его учредителей – компании СИБУР, "Газпромнефть" и другие.

"В настоящее время в стадии обсуждения с государственной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC находятся 14 российских стандартов на нефтегазовое оборудование. По результатам их разработки и дальнейшего внедрения в закупочные процедуры мы снимем барьер по допуску российских предприятий на рынок Арабских Эмиратов. Это позволит обеспечить экспорт продукции и расширение поставок российских производителей на территорию Ближнего Востока", - сказал Шамиль Юлгушев.

Генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич поделился мнением, что рынок Арабских Эмиратов и Ближнего Востока – это премиальный рынок, где сложились определенные требования и высокая конкуренция. И сейчас благодаря тому, что компания "Газпромнефть" начала работать и продвигать там свои портфельные технологии, в России выстраивается похожая модель выхода на рынок Арабских Эмиратов через компанию ADNOC.

"Эта модель заключается в том, что те технологические вызовы, которые транслирует компания ADNOC и те технологии, которые она готова воспринимать, мы здесь в России четко описываем и передаем нашим компаниям. Необходимо, чтобы это как можно быстрее превратилось в определенную модель, структуру работы", - отметил он.

Александр Сакевич добавил, что многое зависит и от работы по продвижению российских стандартов, чем и занимается созданный Институт нефтегазовых технологических инициатив. От того, насколько быстро, эффективно и полноценно будут представлены российские стандарты, зависит то, как быстро их будут воспринимать крупные представители этого рынка.

"Мы настроены оптимистично. Думаю, та модель работы с компанией "Газпромнефть", которую мы протестировали на российском рынке, покажет себя положительно и на рынке ближнего Востока", - подчеркнул Александр Сакевич.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев добавил, что регион готов принимать активное участие в этой работе.

"Тюменская область и нефтегазовый кластер готовы все время поддерживать эту работу конкретными шагами, находиться в процессе разработки этих подходов. Мы всегда открыты для диалога, регион готов поддерживать российских производителей не только в рамках России, но и по выходу на Ближний Восток", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Он добавил, что выходить на этот рынок по одиночке достаточно сложно, поэтому разработка единых стандартов и подходов сыграет важную роль.

Любовь Голышева