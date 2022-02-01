Против бывшего руководителя сургутского предприятия возбудили второе дело за вымогательство взятки

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

В отношении экс-руководителя акционерного общества "Сургутское производственное объединение пассажирского транспорта" возбуждено второе уголовное дело за вымогательство взятки, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения второго уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Сургутское производственное объединение пассажирского транспорта" (далее – АО "СПОПАТ") (100% акций принадлежат администрации Сургута) по факту его возможной причастности к вымогательству взятки от представителей коммерческой организации за оказание общего покровительства", - отмечается в сообщении.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

По версии следствия, в 2017 году экс-гендиректор потребовал от представителей коммерческой организации, выигравшей в аукционе право поставки топлива для нужд АО "СПОПАТ", передать ему взятку в крупном размере. В случае отказа от дачи взятки, он сообщил, что инициирует расторжение ранее заключенного договора. Представители коммерческой организации, опасаясь наступления неблагоприятных последствий, были вынуждены согласиться с требованием и передали вымогаемые денежные средства.

Следственный отдел по г. Сургуту СУСК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. В декабре 2021 года тем же органом в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.