Тюменские биатлонисты заняли третье общекомандное место в спартакиаде учащихся

| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой во ВКонтакте | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой во ВКонтакте

Третье место в общекомандном зачете XI зимней спартакиады учащихся России по биатлону заняла команда Тюменской области, сообщает ОСШОР Л.Н. Носковой.

Финальные соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Уфе. Биатлонисты состязались в спринте, индивидуальной гонке и эстафетах.

Команда Тюменской области заняла третье место из 32 команд регионов. Победили биатлонисты из Московской области, вторыми финишировали спортсмены из Алтайского края.