Тюменские биатлонисты заняли третье общекомандное место в спартакиаде учащихся
| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой во ВКонтакте
Третье место в общекомандном зачете XI зимней спартакиады учащихся России по биатлону заняла команда Тюменской области, сообщает ОСШОР Л.Н. Носковой.
Финальные соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Уфе. Биатлонисты состязались в спринте, индивидуальной гонке и эстафетах.
Команда Тюменской области заняла третье место из 32 команд регионов. Победили биатлонисты из Московской области, вторыми финишировали спортсмены из Алтайского края.