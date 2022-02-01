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Тюменские биатлонисты заняли третье общекомандное место в спартакиаде учащихся

Спорт, 17:17 28 февраля 2022

ОСШОР Л.Н. Носковой во ВКонтакте | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой во ВКонтакте

Третье место в общекомандном зачете XI зимней спартакиады учащихся России по биатлону заняла команда Тюменской области, сообщает ОСШОР Л.Н. Носковой.

Финальные соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Уфе. Биатлонисты состязались в спринте, индивидуальной гонке и эстафетах.

Команда Тюменской области заняла третье место из 32 команд регионов. Победили биатлонисты из Московской области, вторыми финишировали спортсмены из Алтайского края.

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