Двоих тюменцев оштрафовали за участие в несанкционированном митинге

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

23-летнего Артема Б. и 24-летнего Арсения С. оштрафовали на 18 тыс. рублей каждого за участие в несанкционированном митинге в Тюмени 24 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени доказал их вину за совершение правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2 КоАП РФ.

"Установлено, что 24 февраля 2022 года, в 19 часов, молодые люди, находясь на Центральной площади Тюмени, приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии, несогласованном в установленном порядке с органом исполнительной власти", - отметили в суде.

В отношении Артема Б. и Арсения С. участковым уполномоченным полиции был составлены протоколы об административном правонарушении. Суд назначил молодым людям наказание в виде штрафа 18 тыс. рублей (каждому) в доход государства.