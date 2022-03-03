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Тюменские активисты собрали книги для Успенского дома-интерната

Общество, 17:33 03 марта 2022

региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Детскую и художественную литературу принесли неравнодушные тюменцы для постояльцев Успенского дома-интерната. Благотворительная акция по сбору книг прошла в ТРЦ "Гудвин" 2 марта, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Все, кто принес книги, получили тематические стикеры. Также работала интерактивная площадка, где горожане могли посмотреть 3D-сказку. Желающие проявили себя в викторине, посвященной произведениям Александра Пушкина.

Также активисты поучаствовали в создании необычного пазла. Из отрывков сказок было составлено новое произведение. Каждая часть сказки обладала смысловой и поучительной идеей. Самых активных участников мероприятия наградили сертификатами в кибер-клуб.

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# акция , благотворительность , книги , Молодая гвардия

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